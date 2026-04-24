俳優の庄司浩平が、このほど行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：15）放送直前会見に登場。ともに登壇した白洲迅、桜井日奈子、新川優愛、高橋光臣らとともに軽快なトークを見せた。【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望し