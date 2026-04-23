第三管区海上保安本部長に福本拓也氏（58）が4月15日付で就任し、横浜市内で記者会見を開いた。三管本部は、茨城県から静岡県沿岸に加え、伊豆諸島、小笠原諸島、日本最東端の南鳥島、日本最南端の沖ノ鳥島までを管轄する。横浜港や東京港を擁する「海上保安庁の中枢管区」として、経済と国民生活を支える役割を担っている。福本本部長は、首都圏を含む広大な海域を管轄する重責に触れ、「地域との信頼関係をさらに発展させ、変化