記者会見する福井県の石田嵩人知事＝23日午前、福井県庁福井県の石田嵩人知事は23日の定例記者会見で、3月に就任した石川県の山野之義知事について「互いに新しい立場に立って、これまで以上に親睦を深めたい」と述べ、北陸新幹線の全線開業など共通課題の解決に向け、両県の連携体制を強化する考えを強調した。石田知事は、毎年開催されている北陸3県の知事懇談会が本年度は福井県で開催予定であることに触れ「懇談会などを通