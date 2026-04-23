7回無死一塁で中堅方向へ豪快な10号2ランを放つ

【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、5試合連続となる豪快な10号2ランを放った。ア・リーグ単独2位に浮上し、ルーキーのメジャータイ記録に並ぶんだ。米ファンからは「最高の掘り出し物だ！」などと大興奮の声が上がっている。

頼れる主砲の快音が止まらない。7回無死一塁で迎えた第4打席、相手右腕トンプソンが投じた初球の146キロを完璧に捉えた。打球は一直線に中堅方向へ伸びていき、特大の10号2ランとなった。打球速度110.2マイル（約177.3キロ）、飛距離451フィート（約137.5メートル）、角度29度を計測する会心の一撃だった。

開幕直後のスランプを乗り越え、14日（同15日）のレイズ戦で5号を放って復調した。16日（同17日）のアスレチックス戦から毎試合アーチを描き、5戦連発は球団タイ記録だ。MLB公式のサラ・ラングス記者によれば、ルーキーによる5戦連発は1983年のロン・キトルに並ぶメジャータイ記録となる。シーズン67発ペースでアーチを量産し、ア・リーグ単独2位に浮上している。

事前の評価を大きく覆す規格外の大活躍に、現地のファンもテンションが最高潮に達している。SNS上には「オオタニって誰だ？」「29チームは無視したのに……ハハ」「マジで信じられないぜ」「誰にも止められない」「スカウティングレポートが間違っていた こいつはモンスターだ」「シカゴに来てくれてありがとう」「最高の掘り出し物だ！」「金塊だ！ ダイヤモンドのような輝き」といった絶賛の声が殺到した。（Full-Count編集部）