資さんは、4月23日から「資さんうどん」全店舗(ららぽーとTOKYO-BAY店を除く)にて、399円の新商品2種類と冷たい麺の新商品48種類の販売を開始する。先行販売を行っていた一部店舗での好評を受け、全店での販売拡大を決定したとのことだ。資さんうどん○感謝を込めた「サンキュー価格」に新メニュー2種が仲間入り資さんうどん「サンキュー価格」資さんうどんでは、399円で楽しめるメニューを「感謝(サンキュー)のキモチ」を込めたお