Opensignalは4月23日、2026年4月版の「日本モバイル・ネットワーク・ユーザー体感レポート」を公開した。調査期間は1月1日～3月31日。 今回の調査では、au（KDDI）が「一貫した品質」や「信頼性」に加え、アプリ利用時の体験を測定する全部門を制するなど、多くの項目で首位を獲得した。Opensignalのレポート発表を受け、KDDIは「最多受賞の4連覇（4期連続で最多受賞）」と題するニュ