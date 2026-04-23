年収1000万円にもなると、年金額も多くなると考えている人もいるかもしれません。しかし、年金額は年収が一定金額を超えると大きな差が生まれにくい場合があります。そのため、年金の仕組みを知ったうえで、老後の資金づくりに備えることが大切です。 今回は、年収1000万円の年金額の目安や一定金額以上で年金額に差が生じにくくなる理由、30代からできる資産計画などについてご紹介します。 年収1000万円の年金額