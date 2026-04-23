上坂樹里さんと見上愛さんのＷヒロインで話題の、朝の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）。4月15日放送の第13話では、海軍中尉・小日向栄介が初登場しました。第15話では、鹿鳴館の給仕として働く上坂さん演じる直美と交際に発展しましたが……この役を演じる俳優の藤原季節さんに今注目が集まっています。◆“好青年”栄介として登場した『風、薫る』鹿鳴館で出会った直美と栄介。栄介から交際を申し込まれた直美は、2回目の