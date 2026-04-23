ラ・リーガ 25/26の第33節 バルセロナとセルタの試合が、4月23日04:30にカンプノウにて行われた。 バルセロナはフェラン・トーレス（FW）、ガビ（MF）、ダニ・オルモ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはウーゴ・アルバレス（MF）、フェラン・ジュルガ（FW）、パブロ・ドゥラン（FW）らが先発に名を連ねた。 23分、バルセロナが選手交代を行う。ジョアン・カン