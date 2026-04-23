ラ・リーガ 25/26の第33節 バルセロナとセルタの試合が、4月23日04:30にカンプノウにて行われた。

バルセロナはフェラン・トーレス（FW）、ガビ（MF）、ダニ・オルモ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはウーゴ・アルバレス（MF）、フェラン・ジュルガ（FW）、パブロ・ドゥラン（FW）らが先発に名を連ねた。

23分、バルセロナが選手交代を行う。ジョアン・カンセロ（DF）に代わりアレハンドロ・バルデ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

40分に試合が動く。バルセロナのラミン・ヤマル（FW）がPKを決めてバルセロナが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半が終了。1-0とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、バルセロナが1-0で勝利した。

なお、バルセロナは90+2分にエリク・ガルシア（DF）に、またセルタは59分にヨエル・ラゴ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-23 07:00:20 更新