【新華社北京4月22日】中国人民解放軍東部戦区の徐承華（じょ・しょうか）報道官（陸軍大校＝上級大佐）は、同戦区の133号艦を中心とする艦艇部隊が22日、西太平洋での訓練を終え、与那国・西表間を経由して帰還したと発表した。訓練は部隊の遠洋作戦能力を効果的に検証したと述べた。