横浜BC戦でシュートを放つ千葉Jの渡辺＝船橋市ららアリーナ東京ベイバスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は22日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナなどで13試合が行われ、西地区の琉球が川崎を80―71で下して39勝17敗とし、プレーオフのチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。東地区首位の宇都宮はSR渋谷を86―68で下して42勝14敗。2位群馬は京都に84―66で快勝し、3位千葉Jも横浜BCに101―77と大勝した。西地区