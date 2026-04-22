数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！3桁の掛け算なので、一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分で正解できるか挑戦してみましょう。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。104 × 104 = □ ヒント：104は「100 + 4」と考えることができます。数学の展開公式「(a + b)² = a² + 2ab + b²」を思い出してみてください