海外で広がる、子どものSNSの利用制限。日本でも規制するかどうかなどの議論が本格化しています。小1の子どもの母「SNSのいじめとかもあると思うので、そういったことも不安に感じている」子どものSNS依存は、親からは不安の声が相次いでいます。中1・小4・4歳の子どもの母「事件のこういう手口がありましたというのを見ている時があったので、注意したことがあります」スマホの普及に伴い、SNSの長時間利用や、アダルトサイト視聴