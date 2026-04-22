フジテレビを退社する勝野健アナウンサー（２６）が２２日、自身のＳＮＳを更新し、退職日が６月１５日になることを報告した。３月に「かねてよりお付き合いしておりました方と今年１月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました」と結婚と退社を報告していた勝野アナ。２２日付では、京都駅で撮影した写真などを添え、「引越して３週間ほど経ちました！」と記し、「Ｉｎｓｔａｇｒａｍではきちんとお伝えしていません