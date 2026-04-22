23日(木)は低気圧が発達しながら日本の南海上を東へと進み、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨の降り方が強まるでしょう。22日(水)から23日(木)にかけて低気圧が東シナ海を進む見込みです。低気圧や前線に向かってかなり暖かく湿った空気が流れ込み、23日以降は、九州から東北の太平洋側を中心に雷をともなって非常に激しい雨の降るところもありそうです。22日夕方からの雨と風の予想ですが、九州では雨が降り、夜遅くには四国