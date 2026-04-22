23日(木)は低気圧が発達しながら日本の南海上を東へと進み、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨の降り方が強まるでしょう。

22日(水)から23日(木)にかけて低気圧が東シナ海を進む見込みです。低気圧や前線に向かってかなり暖かく湿った空気が流れ込み、23日以降は、九州から東北の太平洋側を中心に雷をともなって非常に激しい雨の降るところもありそうです。

22日夕方からの雨と風の予想ですが、九州では雨が降り、夜遅くには四国にも雨雲がかかりそうです。

23日の未明から明け方は、低気圧が東シナ海から九州に進む見込みです。それにともない、九州から中国・四国にかけて雨雲に覆われるでしょう。

23日の昼前から昼過ぎは、東海や北陸、関東でも雨が降る見込みです。西日本の太平洋側沿岸は雨が強まるところもありそうです。

夕方以降は、東海地方の沿岸で雨脚が強まるでしょう。

23日は、九州から東北にかけて雨の降る天気になるでしょう。

北陸では、昼前から雨が降り出しそうです。石川県では金沢など加賀では降りそうですが、能登は雲が広がる天気になりそうです。

低気圧や前線の通過にともない、太平洋側沿岸部を中心に大雨になるところもありそうです。西日本から東日本では23日から24日かけては土砂災害などに注意・警戒が必要です。