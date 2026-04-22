ｎｏｔｅは後場に入りプラス転換。午後１時ごろ、日本語で書かれたコンテンツを世界中の読者に届ける多言語対応を５月２７日から開始すると発表しており、好材料視されている。 公開済みの記事のうち一定の基準を満たすテキスト形式の記事を、まずは英語から順次翻訳する。全クリエイターを対象としており、コンテンツを翻訳するかどうかはクリエイターが選択できるようになっている。クリエイターは海外