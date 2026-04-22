ドウシシャは5月から、エアコン（冷房）つけっぱなし対応ブランケット「ゴリラのハグ夏」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで販売する。カラーは、アイスグレー、ラベンダーの2色。価格は4950円。●毎日使いたくなる快眠設計「ゴリラのハグ夏」は、夏の夜の寝冷えを防ぐエアコンつけっぱなし対応ブランケット。2025年秋に発売され、SNSで話題となった3WAYあったかブランケット「ゴリラのハグ」の、冷感素