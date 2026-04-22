俳優でタレントの岡田結実さんは4月21日、自身のInstagramを更新。私服から美しい太ももを披露し、反響を呼んでいます。【写真】岡田結実の絶対領域「久しぶりの私服〜」岡田さんは「久しぶりの私服〜」とつづり、3枚のソロショットを投稿。春らしいミントグリーンのカーディガンに白いフリルスカートを合わせたコーディネートです。丈の短いスカートとブーツの間から美しい太ももが見えています。特に2枚目の全身が写ったショット