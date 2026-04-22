4月22日 公開 アニメ「薬屋のひとりごと」の企画「猫猫、壬氏と巡る四季」として4月のシーズナルビジュアルが4月22日に公開された。 企画「猫猫、壬氏と巡る四季」は、毎月22日（猫猫の日）に季節の植物をテーマとした新規ビジュアルを展開する企画。今回公開されたビジュアルのテーマは「牡丹」となっている。 客にプレゼントされたであろう大輪の花をつける牡丹を雑に渡す女華と