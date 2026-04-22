記事ポイント5月13日から15日まで大阪で出展工場DX向け4つの展示内容を紹介ブース番号は6号館K47-22加賀FEIが、2026年5月13日から15日までインテックス大阪で開催される第2回［関西］スマート工場EXPOに出展します。会場では、製造現場のDXを支えるIT基盤やセキュリティ関連の商材、サービスを幅広く紹介します。ファクトリーイノベーションWeek内で実施される展示会です。 加賀FEI「第2回［関西］スマート工場EXPO」 &#