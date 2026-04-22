レスリングで２０１６年リオ五輪女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんが、現役時代の月経不順を告白した。２１日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）では女性アスリートへのハラスメント問題を特集。結婚や出産にまつわる悩みについてトークした。現在は１児の母となった登坂さんだが「現役時代は妊娠、出産、月経問題とかを相談できる人が周りにいなかったんですよね。男