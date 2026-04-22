レスリングで２０１６年リオ五輪女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんが、現役時代の月経不順を告白した。

２１日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）では女性アスリートへのハラスメント問題を特集。結婚や出産にまつわる悩みについてトークした。

現在は１児の母となった登坂さんだが「現役時代は妊娠、出産、月経問題とかを相談できる人が周りにいなかったんですよね。男性スタッフばかりでしたし。現役の時に月経が１年半くらい止まったことがあって」と明かすと、スタジオの女性アスリートからは「ええっ」と驚きの声が。「その経験で自分が、出産できる体なのかな？と不安を感じながら現役生活を送ってたので」と振り返った。

「相談できる人がいたとしたら、最近は卵子凍結をするとか、そういう選択肢もでてきたと思いますし。相談できる人が少ないぶん、選択しも少なかったなというのはありますね。当時は出産後に復帰する選手もほとんどいなかったですし」と語り、女性アスリートへの理解とサポートが必要と説いた。