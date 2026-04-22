パナソニック株式会社は、質量約144gのコンパクトな交換レンズ「LUMIX S 40mm F2」（S-S40）を6月中旬に発売する。 35mmフルサイズセンサーに対応したLマウント用の単焦点レンズ。準標準画角の焦点距離40mmに、小型・軽量な鏡筒を組み合わせた製品。 「LUMIX S9」Nキットに含まれる「LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3」（S-R1840）とサイズ感を揃えたとし、フィルター径は同じく62mmとなっている。 最短撮影距離