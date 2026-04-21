「ギャップ（Gap）」が、ヴィクトリア・ベッカム（Victoria Beckham）との新たなパートナーシップを発表した。第1弾となる2026年春コレクションを4月25日に発売。ギャップ新宿フラッグス店、ギャップ心斎橋店、公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コレクションは、ギャップのクラシックなアイテムや現代的なワードローブをベースに、ヴィクトリアの視点で再解釈。“ユーティリティ”に着想を得たというカー