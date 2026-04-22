現役女子大生でセクシー俳優の三木環奈が、ファースト写真集『エッチ、愛、Ｊカップ！』の発売を記念し、4月26日に東京・神保町の書泉グランデでイベントを開催する。あどけなさと色気を併せ持つビジュアルで注目を集める新星が、初の写真集でその魅力を存分に披露する。【写真】チビTで圧倒的な美ボディを魅せる三木環奈三木は“みき”ではなく“さんのき”と読む独特の名前でも話題。身長161センチ、バスト102センチのJカッ