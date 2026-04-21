「ジェイエムウエストン（J.M. WESTON）」が、伊勢丹新宿店メンズ館1階「ザ・ステージ」でポップアップを開催する。期間は4月29日から5月12日まで。【画像をもっと見る】ポップアップでは、サステナブルプロジェクト「ウエストン・ヴィンテージ（WESTON VINTAGE）」コレクションを限定販売。リペアを経て生まれ変わった一点物の「シグニチャーローファー #180」（8万5800円）や、「ゴルフ #641」（9万6800円）などを用意する。