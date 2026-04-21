ジェイエムウエストンが伊勢丹新宿店メンズ館でポップアップを開催 一点物の限定シューズを発売
「ジェイエムウエストン（J.M. WESTON）」が、伊勢丹新宿店メンズ館1階「ザ・ステージ」でポップアップを開催する。期間は4月29日から5月12日まで。
◾️ポップアップ
ポップアップでは、サステナブルプロジェクト「ウエストン・ヴィンテージ（WESTON VINTAGE）」コレクションを限定販売。リペアを経て生まれ変わった一点物の「シグニチャーローファー #180」（8万5800円）や、「ゴルフ #641」（9万6800円）などを用意する。また、希少なロシアンフィニッシュカーフを使用した「ロシアンフィニッシュカーフシリーズ」では、「シグニチャーローファー #180」（18万7000円〜）や、「ゴルフ #641」（20万9000円〜）、「ヨット #690」（19万8000円）などをラインナップ。同シリーズの購入者には、「J.M. WESTON #180 LOAFER」80周年記念オリジナルトートバッグを配付する。
◾️ポップアップ
開催期間：2026年4月29日（水）〜5月12日（火）
会場：伊勢丹新宿店メンズ館1階「ザ・ステージ」
所在地：東京都新宿区新宿3-14-1