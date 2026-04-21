ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする「アンドビー（＆be）」が、リップライナー「＆be ボリュームアップライナー」（全1色、1430円）、リップグロス「＆be リップグロウ」（数量限定、全2色、各1760円）、加えてひんやりタイプの下地「＆be UVプライマーリッチモイスト クールタイプ」（数量限定、36g 3080円）を4月27日に発売する。【画像をもっと見る】新作のリップライナーは、するすると描けるクリー