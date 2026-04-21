「アンドビー」がリップライナーとリップグロスを発売　ひんやりタイプの化粧下地も

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする「アンドビー（＆be）」が、リップライナー「＆be ボリュームアップライナー」（全1色、1430円）、リップグロス「＆be リップグロウ」（数量限定、全2色、各1760円）、加えてひんやりタイプの下地「＆be UVプライマーリッチモイスト クールタイプ」（数量限定、36g 3080円）を4月27日に発売する。

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新作のリップライナーは、するすると描けるクリーミーな質感とシアーな発色で、唇の形を補正。まるでヒアルロン酸を注入したかのような、ぷっくりとした立体的な唇に仕上げる。カラーはリップの色を問わず使える、肌なじみの良いピンクベージュで、内側からにじむような血色感を演出する。

また、ブランド初となるリップグロスには、厚みのあるオイル膜が唇を包み込む「ラッピング処方」を採用。うるおいによる光沢感とボリュームアップ効果で、縦ジワの目立ちにくいなめらかな唇を叶える。カラーは、ナチュラルな血色感を与えるピーチピンクと、程よい血色感と透明感を添えるシアーパープルの2色を展開。繊細な多色ラメが光を受けてきらめき、唇に華やかさをプラスする。

河北は「唇の印象が顔全体を変える」とし、新作のリップアイテムを使用した“マイナス10歳見え”するメイクを提案。まずコンシーラー「テンシーラーUVプラス」のオレンジカラーで下唇の口角をカバー。その後、リップライナーでM字を描くようにオーバーに上唇をかたどることで、人中を短く見せる効果を狙う。さらに、下唇の端を本来の輪郭よりも内側に描くことで口角を上げて見せ、最後に、リップスティックやリップグロスを塗り、ふっくらとした唇に仕上げるという。

そして、美容クリーム処方の人気下地「＆be UVプライマーリッチモイスト」からは、ひんやりとした使用感のクールタイプが限定で登場。メントール誘導体により、清涼感と崩れにくさを両立し、夏のメイクをより快適に楽しむことができる。

◾️アンドビー：公式サイト