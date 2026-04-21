「ジェントル モンスター（GENTLE MONSTER）」などを展開するIICOMBINEDによるヘッドウェアブランド「アティシュ（ATiiSSU）」が、新作「DESERT COWBOY COLLECTION」を発売する。4月28日から公式オンラインストアのほか、ソウルで開催するポップアップ、ATiiSSU DOSAN FLAGSHIP STORE、HAUS NOWHERE SEOUL STOREで取り扱う。【画像をもっと見る】同コレクションは、「果てしなく続く砂漠の風景と灼熱の熱気」から着想を得て製