ヘッドウェアブランド「アティシュ」が新作発売　キャンペーンにStray Kidsフィリックスが出演

「ジェントル モンスター（GENTLE MONSTER）」などを展開するIICOMBINEDによるヘッドウェアブランド「アティシュ（ATiiSSU）」が、新作「DESERT COWBOY COLLECTION」を発売する。4月28日から公式オンラインストアのほか、ソウルで開催するポップアップ、ATiiSSU DOSAN FLAGSHIP STORE、HAUS NOWHERE SEOUL STOREで取り扱う。

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同コレクションは、「果てしなく続く砂漠の風景と灼熱の熱気」から着想を得て製作。カウボーイハット（23万8000ウォン／約2万5000円）や、ビーニー（11万8000ウォン／約1万3000円）、イヤーキャップ（12万8000ウォン／約1万4000円）、バケットハット（17万8000ウォン／約1万9000円）、キャップ（7万2000ウォン／約7800円）などを揃える。

発売に合わせ、ブランド初のキャンペーンフィルムを製作。韓国のボーイズグループ「Stray Kids」のメンバー フィリックスが出演し、「ハエトリソウ」からインスピレーションを得たレザーメタルヘッドウェアを着用した。

◾️アティシュ：公式オンラインストア