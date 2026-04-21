インナーウェアブランドの「マル（MALU）」が、リブランディング後の国内初となるポップアップストアをエストネーション六本木ヒルズ店で開催する。期間は4月29日から5月13日まで。【画像をもっと見る】マルは、和歌山の老舗テキスタイルメーカー、エイガールズ（A-GIRL’S）が手掛けるインナーウェアブランド。「ビオトープ（BIOTOP）」のランジェリーライン「ヨー ビオトープ（ë BIOTOP）」でディレクターを務めた曽根