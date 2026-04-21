カリフォルニア州で行われた野外音楽イベント「コーチェラ・フェスティバル（Coachella Festival）」で、BIGBANGのG-DRAGONが「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」のジャケットを着用した。同公演のためのカスタムジャケットで、総制作時間は約720時間に及んだという。【画像をもっと見る】タナカ ダイスケによるカスタムジャケットは、ラメを織り込んだジャカード生地にカラフルなビジューを全面にあしらった。さらにビジュ