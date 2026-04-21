コーチェラ出演のBIGBANG、G-DRAGONが「タナカ ダイスケ」のカスタムジャケットを着用

カリフォルニア州で行われた野外音楽イベント「コーチェラ・フェスティバル（Coachella Festival）」で、BIGBANGのG-DRAGONが「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」のジャケットを着用した。同公演のためのカスタムジャケットで、総制作時間は約720時間に及んだという。

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タナカ ダイスケによるカスタムジャケットは、ラメを織り込んだジャカード生地にカラフルなビジューを全面にあしらった。さらにビジューの周りをコードで囲み、立体感を演出。裏地にレースを用いるなど細部までこだわり抜いて仕上げたという。

デザイナーの田中大資は、「20周年という特別なタイミングに、大きなステージでの衣装制作に携わることができて光栄に思う。『ビジューを敷き詰めたルックで』というリクエストがあったので、タナカ ダイスケらしいディテールを取り入れて制作した」とコメントしている。

なお、田中はG-DRAGONが昨年行ったワールドツアー「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」にも衣装を提供した。

BIGBANGは、今年のコーチェラでWeek1・Week2ともに3日目に出演。K-POP界きっての“ファッションキング”と称されるG-DRAGONは、Week1ではマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）による「シャネル（CHANEL）」が3月にパリで披露したばかりの色鮮やかなコートや、ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）が手掛ける「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」の2026年春夏ウィメンズコレクションのナポレオンジャケット、「クロム ハーツ（CHROME HEARTS）」のカスタムウェアなどを着用した。