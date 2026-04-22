「巨人２−１中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）緊急事態で若武者が躍動した。負傷離脱した泉口に代わり「６番・遊撃」でプロ初出場初スタメンの巨人ドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が、プロ初安打をマークして勝利に貢献した。昇格したこの日、阿部監督にあいさつをし「スタートからいく」と伝えられ先発出場。１点を追う七回無死一塁の場面で、バントの構えから打ち、遊撃にゴロを放って一塁