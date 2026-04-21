頑張ってダイエットしているのに、なぜか脚だけ太く見える。太もも前ばかりが張って、ヒップラインは垂れてきた。40代以降、そんな風に感じる人は少なくありません。それ実は筋力低下が原因ではなく、脚の使い方に“偏り”によって生じた結果かも。自分の体をどこで支えているか。その小さな差が、脚の見た目印象を大きく左右します。太もも前に頼るクセが、張りを生む歩く・立つといった日常動作の中で、無意識に太もも前ばかり使