IKホールディングスグループのフードコスメは、話題の韓国コスメがお得に購入できるイベント「爆割ビューティーマーケット！」を、2026年4月20日から30日まで新大久保と溝口で開催しています。韓国コスメファン注目のイベント昨年12月に上野、今年3月に渋谷で開催され、韓国コスメファンの間で盛況だったという人気イベントです。SNSで注目を集めたメイクアップコスメから、成分にこだわったスキンケア製品、毎日のメイクをワンラ