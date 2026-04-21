歌舞伎俳優の市川團十郎が21日、東京・豊洲の魚河岸水神社で行われた『江戸紫の鉢巻』贈呈式に参加した。【写真】袴姿で意気込みを語る市川團十郎5月歌舞伎座『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日〜27日）夜の部で成田屋の家の芸『助六由縁江戸桜』を上演する。『助六由縁江戸桜』は、二世市川團十郎が初演。代々の市川團十郎家の俳優を務める際に魚河岸にあいさつに行き、旦那衆から舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻が贈呈されてき