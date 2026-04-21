ファミリーレストラン「ジョナサン」では、2026年4月28日まで「ドリンクバー半額パス」の配布キャンペーンが実施されています。配布対象は、平日17時以降に注文できる「選べるよるジョナ」を注文した人です。4月29日から6月30日まで使える4月16日から28日までの期間に「選べるよるジョナ」を注文した人は、もれなく「ドリンクバー半額パス」がもらえます。セットドリンクバーが半額になるパスポートで、有効期間は4月29日から6月30