イングランド代表DFジョン・ストーンズは今シーズン限りでマンチェスター・シティを退団する可能性が高いようだ。20日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現行契約が6月末で満了となることから、その去就に大きな注目が集まっているストーンズ。ロマーノ氏によると、国内3冠の可能性を残している契約最終年を戦い抜いた後、今夏にフリーエージェントとしてマンチェスター