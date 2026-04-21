BTSを生み出したパン・シヒョク氏との関係が以前話題となった、人気インフルエンサーの果汁セヨン。彼女の活動に、今度は思わぬ逆風が吹き荒れている。【写真】“BTSの父”と果汁セヨン目撃の瞬間事の発端は、果汁セヨンとのコラボレーションを発表したビューティーブランドに対し、既存顧客から猛反発が起きたことだった。ブランド側が謝罪とともに商品の販売中止に追い込まれた一方で、果汁セヨン本人が「準備したセットが早期完