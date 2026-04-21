毎年4月22日は「アースデイ（地球の日）」。地球環境について考え、環境保護への意識や行動を促すことを目的とした国際的な記念日に制定されています。このアースデイをきっかけに、「もったいない」という言葉について改めて考えてみませんか？現在62歳の小説家・漫画家の折原みとさんは、「人生楽しまなきゃもったいない！」をまさに体現したアクティブな日々を送っています。100万部のベストセラー小説『時の輝き』『アナトゥー