SKE48北川愛乃（25）が20日までに自身のXを更新。握手会のオフショットを掲載した。「実はわたし…フルコンタクトの極真空手やってましたローキックが得意です(p＞ω＜q)怪我したけどいつかはキック会もやれたらいいなぁ」という文章とともに、色白の脚線美がスラリと全開になっているチャイナドレス姿の写真を投稿した。ファンからは「よこにゃんのスタイルの良さが際立つ」「かわいくてしかも強そう」「蹴られにいきます」な