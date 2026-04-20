20日午後4時53分ごろに北海道・東北地方で発生した最大震度5強の地震で、全線で運転を見合わせているJR山形新幹線は、午後8時半ごろに運転を再開する見込みです。また、羽越線は酒田と秋田の間で運転を見合わせていて、午後8時ごろに再開する予定です。このほかのJRは、奥羽線と仙山線の一部列車に遅れが出ています。