気象庁によりますと、20日午後4時53分ごろ、北海道・東北地方で震度5強の地震がありました。山形県内では、庄内と村山で震度4を観測しました。この地震で岩手県と北海道太平洋中部に津波警報が出ています。震度5強を観測したのは、青森三八上北。震度5弱を観測したのは、岩手沿岸北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部。震度4を観測したのは、山形庄内、山形村山、青森津軽北部、青森津軽南部、青森下北、岩手沿岸南部、宮城