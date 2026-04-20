気象庁によりますと、20日午後4時53分ごろ、北海道・東北地方で震度5強の地震がありました。山形県内では、庄内と村山で震度4を観測しました。この地震で岩手県と北海道太平洋中部に津波警報が出ています。



震度5強を観測したのは、青森三八上北。震度5弱を観測したのは、岩手沿岸北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部。震度4を観測したのは、山形庄内、山形村山、青森津軽北部、青森津軽南部、青森下北、岩手沿岸南部、宮城南部、宮城中部、渡島東部、日高中部、秋田沿岸北部、秋田沿岸南部、秋田内陸北部、秋田内陸南部、福島中通り。

津波警報が出ているのは、岩手県で、すぐに津波が来る、高さ3mの予想。北海道太平洋中部20日午後5時30分で、高さ3mの予想。津波警報発表の地域では被害発生のおそれがあるとして、沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難を。



津波注意報が出ているのは、青森県太平洋沿岸で20日午後5時20分に、1mの予想。宮城県で20日午後5時20分に、1mの予想。北海道太平洋東部で20日午後5時30分に、1mの予想。北海道太平洋西部で20日午後5時30分に、1mの予想。福島県で20日午後5時50分に、1mの予想です。

