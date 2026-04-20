コメダ珈琲店は、2026年5月31日までの期間限定で、キャンペーン対象店舗にてコメダ公式アプリのモバイルオーダーから好きなドリンクを注文するとドリンク1杯につきアプリへスタンプが1つもらえます。いつもの注文をモバイルオーダーに期間中にスタンプを6個ためるごとに、対象ドリンク1杯無料券がアプリへ発行されます。スタンプを獲得するには、コメダの公式アプリをダウンロードし、店内でモバイルオーダーからドリンクを注文す