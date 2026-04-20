Image: Apple トンデモ予想な可能性もありますが！毎年6月頃に開催されている、Apple（アップル）の開発者向けのイベント「WWDC」。今年は6月8日〜12日（太平洋時間）と発表されました。WWDCでは、その年登場するiOSやiPadOS、macOSなどのさまざまな機能が発表される日となりますが、その日が来るまでは謎に包まれています。…が！発表された「WWDC 26」のロゴには、iOS 27で搭載される新機